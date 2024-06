Região: Boraceia se destaca em ranking de desenvolvimento sustentável

Boraceia se manteve entre as cidades mais bem colocadas entre os municípios do estado e a terceira mais bem classificada entre os municípios da microrregião de Bauru, ficando atrás apenas de Lençóis Paulista e Piratininga, no ranking de Desenvolvimento Sustentável da ONU (Organização das Nações Unidas), que mede o progresso das cidades no cumprimento de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Boraceia atingiu pontuação de 61,3. A primeira colocada no ranking brasileiro, São Caetano do Sul, aparece com 65,62 de pontuação. As cidades mais bem colocadas no ranking, incluindo Boraceia, tiveram uma avaliação classificada como “Muito Alto” em pelo menos três ODS.

As avaliações “Muito Alto” para Boraceia foram nos seguintes ODS: Energia Renováveis e Acessíveis; Indústria, Inovação e Infraestrutura; Cidades Comunidades Sustentáveis; e Proteger A Vida Marinha.

O ranking é elaborado através da avaliação de políticas e iniciativas que têm como objetivo a erradicação da pobreza, as melhorias das condições de saúde e bem-estar, qualidade na educação pública, qualidade da água, infraestrutura urbana, industrialização, entre outros. As cidades estão classificadas pela pontuação final.

“Recebemos com grande alegria a notícia. Não é de hoje que Boraceia trabalha para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nosso trabalho foi todo pautado em ações que preparam a cidade para o futuro, com uso de muita gestão técnica, alta tecnologia e governança, que garantem o desenvolvimento social e econômico do município e a qualidade de vida dos moradores”, afirma o prefeito Valdir de Souza Melo, Di Picapau.