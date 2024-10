Região: Boraceia realiza procissão e bênção sobre as águas do Rio Tietê

Os fiéis de Nossa Senhora Aparecida se preparam para oitava edição da tradicional procissão e bênção sobre as águas do Rio Tietê, em Boraceia, no dia 12 de outubro.

No dia que marca a data em homenagem à Padroeira do Brasil, os fiéis transportam a imagem da santa, erguida em um altar montado sobre uma balsa, entre as margens de Boraceia e Itapuí.

Como no ano passado, o evento contará com a presença do bispo diocesano, Dom Rubens Sevilha, da Diocese do Divino Espirito Santo de Bauru, a qual o município de Boraceia pertence.

O evento terá início às 9h30, na margem de Boraceia. Do local, o pároco Antonio Rodrigues Neto, padre Toninho, atravessa o rio com a imagem da padroeira em direção a Itapuí. A procissão náutica será acompanhada por fiéis na balsa e por dezenas de embarcações.

Em seguida, a imagem de Nossa Senhora Aparecida retorna às margens do rio em Boraceia, onde será realizada a missa nas instalações do Parque do Tietê. São esperados mais de mil fiéis para acompanhar a cerimônia campal, que ainda contará com a bênção das embarcações.

De acordo com o coordenador de Cultura e Turismo, Léo Oliveira, essa será a primeira vez que a celebração será realizada no Parque do Tietê, antes uma estrutura com barracas era montada no local.

“Os fiéis vão ganhar a fita de braço do evento e ainda vão concorrer ao sorteio de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida”, explica. Após a celebração campal, eles seguirão em carreata até a igreja Matriz para a bênção final.