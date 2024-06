Região: Boraceia realiza 10º Arraiá Tudo Junto Misturado

No sábado (8), a Prefeitura de Boraceia realiza a 10ª edição do Arraiá Tudo Junto e Misturado, a partir das 18h30, no Centro de Eventos (Barretinho).

A festança vai contar com barracas de comidas típicas, sob responsabilidade das escolas e entidades, brincadeiras e apresentações de alunos das unidades de ensino. Segundo os organizadores, outras atrações estão sendo preparadas.

Haverá show musical ao vivo com a presença da dupla baririense, João Paulo & Rafael, com o melhor do sertanejo.