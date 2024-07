Região: Boraceia deve ter dois candidatos a prefeito

Dois grupos políticos marcaram convenções para o domingo (21) em Boraceia para escolha das candidaturas a prefeito, vice-prefeito e vereador.

As lideranças de Republicanos, Avante, PSD e PL devem lançar como candidato a prefeito Marcos Vinício Bilancieri e como vice Marlete Zenatti Gianti.

Há possibilidade de que MDB e PSDB se juntem a esses nomes.

Também no domingo (21) haverá convenção do Podemos e do União Brasil. O pré-candidato a prefeito é Gelson Vitor dos Santos (Podemos). O pré-candidato a vice é André Aparecido Francischini (União Brasil).

No pleito passado, de 2020, apenas Valdir de Souza Melo (Di Picapau) concorreu ao cargo de prefeito no município.