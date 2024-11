Região: Baririenses participam de encontro da Pastoral da Criança

No domingo (24) foi realizado encontro de líderes da Pastoral da Criança com participação de representantes dos municípios de Bariri, Jaú, Potunduva e Itapuí.

A reunião ocorreu na Paróquia Divino Espírito Santo, no Jardim América, em Jaú. Na ocasião, houve oficina para capacitação com o objetivo do fortalecimento da missão no cumprimento da rotina que a pastoral da criança mantém no trabalho de base.

Nesse encontro, os participantes receberam a visita surpresa do assessor eclesiástico da Pastoral da Criança para a Diocese de Jaú, diácono Pedro Paulo Brandão de Lima, também conhecido por Gão.

Ele exerce seu ministério na Paróquia do Divino Espírito Santo, de Dois Córregos.

(Colaborou: Jota Cardoso)