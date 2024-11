Região: Bariri participa de encontro de cidades antirracistas em Bauru

Sábado (30), Bariri vai marcar presença no Encontro Regional de Cidades Antirracistas, que será realizado em Bauru, no Auditório Adriana Chaves – Unesp Bauru, das 8h às 14h.

O encontro integra ações previstas no Projeto Cidades Antirracistas, que foi idealizado pelo Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo – (CPDCN), juntamente com a Coordenação de Políticas para a População Negra (CPPN), órgãos vinculados à Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo e o Ministério Público de São Paulo (MP-SP).

Bariri será representado por Clarina Genaro e Viviane Sabino, respectivamente, presidente e vice-presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra. O rapper baririense, Luiz Fernando Vieira Cesário, o Colmeia, vai se apresentar durante o encontro.

O Projeto Cidades Antirracistas é direcionado à afro cidadania, que é parte do reconhecimento positivo da identidade racial das pessoas negras e do seu protagonismo na construção de uma sociedade onde caibam todos e todas, especialmente, os negros.

O projeto objetiva desenvolver nos municípios a presença de três instrumentos voltados às ações afirmativas:

* Conselho Municipal da Comunidade Negra;

* Órgão municipal de enfrentamento ao racismo;

* Plano Municipal de Promoção da Igualdade Racial.