Região: Aluno da Escola Erasto de Itaju faz intercâmbio no Canadá

Jonas Daniel Rossi da Silva, aluno da Escola Estadual Prof. Erasto Castanho de Andrade de Itaju, foi classificado para intercâmbio no Canadá, através do programa “Pontos do Mundo”, do governo de São Paulo.

Ele cursa a 1ª série B do Ensino Médio e obteve nota de 9,24, conquistando a 94ª posição entre 500 classificados na primeira fase. Para a seleção, foi utilizada a nota do Saresp do 9° ano do Ensino Fundamental, referente a 2023.

O programa de intercâmbio é um incentivo do governo aos alunos da rede pública para o aprendizado da língua inglesa. Exatos 70 mil alunos tiveram acesso intensivo ao curso de inglês durante todo o ano letivo. Foram aplicadas provas para selecionar alunos para o intercâmbio em 2025 a países de língua inglesa, entre eles: Canadá, Irlanda, Reino Unido da Grã-Bretanha, Austrália e Nova Zelândia.

Com a preparação de documentos e passaporte, Jonas fará um intercâmbio de seis meses no Canadá.

A Escola Erasto está em festa pela conquista do aluno Jonas. “Parabéns a ele, que vem brilhando em sua trajetória acadêmica. Que possa inspirar os demais alunos da escola para essa façanha”, destaca a equipe escolar.