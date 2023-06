Prefeitura de Itapuí realiza campeonato de skate

A Prefeitura de Itapuí promoverá no dia 9 de julho, a partir das 9h, o 1º Campeonato de Skate da cidade. O evento será realizado na Pista Pública de Skate, localizada no bairro Mar Azul.

A competição tem o objetivo de proporcionar para os alunos e alunas da Escolinha de Skate de Itapuí a experiência de competir pela primeira vez.

As aulas de skate em Itapuí é uma das modalidades oferecidas pelo projeto “Formando Mais Que Atletas”, programa criado pela gestão municipal, a fim de oferecer e incentivar o desenvolvimento humano através de práticas esportivas.

As inscrições serão gratuitas para os skatistas locais, que ainda poderão desfrutar de um grande café da manhã antes da competição.

Após o aquecimento, cada atleta terá a pista liberada para executar uma apresentação de um minuto, que será julgada pelos skatistas amadores Axel Juliano (Dog) e Thiago Paleari (Thiaguinho), que também é o professor de skate do município. Os melhores skatistas do campeonato serão premiados com troféus, medalhas, produtos e acessórios.

Mais tarde, será realizada uma competição livre para todas as categorias chamada de “Best Trick”. Será escolhido um obstáculo e a melhor manobra executada vencerá.

Para animar o evento, a banda baririense D’Maori fará um grande show com o melhor do pop rock, rap, reggae e brasilidades.