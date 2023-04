Prefeito de Itaju convoca reunião para tratar segurança nas escolas

O prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva, convocou uma reunião onde participaram representantes da educação no município, Polícia Militar, Câmara Municipal e Serviço Social, visando discutir medidas de segurança que serão tomadas para promover a segurança nas escolas de Itaju.

Além do prefeito, a reunião contou com a presença da Polícia Militar, representada pelo sargento Sanches, do vice-prefeito, Wellington Pegorin, do presidente da Câmara, Marcos Covre, da diretora de Educação, Carmen Antunes, da diretora de Saúde, Kelly Antunes, da gestora Social, Neusa Cordeiro, da coordenadora dos Serviços de Assistência Social, Ivoneide Pereira, da coordenadora do CRAS, Cristina Pereira, e da Presidente do Fundo Social, Fátima Camargo, além das diretoras das unidades de ensino do município: diretora da Emef, Daísa Arroteia, diretora da Cemei, Juliana Oliveira, da coordenadora da Escola Estadual Profº. Erasto Castanho de Andrade, Anny Yang, e diretora da Emei, Ana Damaris.

Todas as unidades de ensino do município já contam com o sistema de câmeras que monitoram espaços comuns, entrada e saída dos alunos além das áreas externas. Mesmo assim, o prefeito Jerri solicitou à Polícia Militar um reforço, com uma frequência maior, na ronda escolar que já é feita pelos policiais diariamente no município.

Na reunião também ficou definida a realização de reuniões com os pais e rodas de conversa com os alunos, abordando de maneira clara e objetiva questões de segurança nas escolas.

“Foi uma reunião muito proveitosa onde todos puderam opinar sobre maneiras de condução, com serenidade, da vida escolar dos nossos alunos. Quero deixar uma mensagem de esperança, nós estamos ao lado da população e tudo iremos fazer para evitar qualquer tipo de violência em nossas escolas. Medidas estão sendo tomadas para prevenção, queremos tranquilizar pais e alunos”, afirmou Jerri.