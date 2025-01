Prefeito de Bariri é eleito secretário de Consórcio de Municípios

O prefeito de Bariri, Airton Luís Pegoraro Avante), foi eleito secretário do Consórcio Intermunicipal do Centro do Estado de São Paulo (Cicesp). A Assembleia foi realizada quinta-feira (9), no município sede do Consórcio, Ibitinga.

Além do prefeito de Bariri, estiveram presentes Florisvaldo Antonio Fiorentino, prefeito de Ibitinga; Vladimir do Carmo Reggiani, prefeito de Itápolis; Sheila Maria Gonçalves de Oliveira, prefeita de Borborema ; Valter Valentim Camargo, prefeito de Tabatinga; Gilhiard Henrique de Bortoli, da Prefeitura de Pongaí; entre outros.

Airton participou da reunião acompanhado também do médico veterinário do Selo de Inspeção Municipal (SIM), Geraldo Pio da Silva Júnior.

A 8ª Assembleia Geral Extraordinária do Cicesp tratou da eleição da diretoria para mandato 2025-2026 e da apresentação de projeto de modelagem para a concessão dos resíduos sólidos urbanos.

“Buscamos, principalmente, a solução conjunta para fiscalização de produtos de origem animal e também destinação adequada dos resíduos sólidos domiciliares e resíduos de construção”, pontuou o prefeito Airton.

O Cicesp é um consórcio público de direito público e conta hoje com nove municípios (Bariri, Borborema, Iacanga, Ibitinga, Itápolis, Novo Horizonte, Pirajuí, Pongaí e Tabatinga), somando um total de 234.703 habitantes, e sua sede é Ibitinga.

As principais iniciativas do consórcio são:

•⁠ ⁠promover a obtenção de maior ganho de escala e melhora a capacidade técnica;

•⁠ ⁠aumento de visibilidade e ganho de força perante às solicitações de demandas nas esferas estaduais e federais;

•⁠ ⁠otimizar e racionaliza o uso de recursos públicos;

•⁠ ⁠viabilizar a implantação de programas que em municípios menores, não seria possível.

Nova Diretoria do Cicesp CARGO INTEGRANTE

Presidente Vladimir do Carmo Reggiani – Prefeito de Itápolis

Vice-presidente Valter Valentim Camargo – Prefeito de Tabatinga

Secretário Airton Luis Pegoraro – Prefeito de Bariri

Tesoureir Sheila Maria Gonçalves de Oliveira – Prefeita de Borborema

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri