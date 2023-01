Paulinho Silva de Itaju assina com Sub-11 do Novorizontino

O garoto Paulo Henrique Angelo Silva, que no dia 19 de fevereiro completa 10 anos de idade, assinou seu primeiro contrato como jogador de futebol. Ela vai atuar na equipe Sub-11 do Grêmio Novorizontino.

Paulinho Silva nasceu em Bariri, mas a família é residente em Itaju. Ele é filho de Jerry Adriano de Oliveira Silva e de Elizelma Aparecida Angelo Silva, e tem o irmão, Richard.

Cursa o 5º ano do Ensino Fundamental Emef Prof. Erasto Castanho de Andrade e, mesmo atuando no Novorizontino, vai continuar morando e estudando em Itaju.

“Vou participar dos treinos que são realizados um vez por semana na cidade de Novo Horizonte e pretendo participar de todos que for convocado”, conta.

Paulinho atua como atacante (ponta direita) e relata que o sonho em ser jogador começou nos treinos realizados em Itaju. Começou a gostar cada vez mais de futebol e entrou na escolinha de futebol “Meninos de Ouro”, de Ibitinga, comandada pelo professor Elias. Lá, foi se destacando, e disputou o primeiro campeonato na cidade de Araraquara. Em 2022, passou a defender a equipe mirim do Grêmio Desportivo São-Carlense.

No mesmo ano, por indicação de um amigo, realizou teste em Novo Horizonte e foi selecionado e assinou seu meu primeiro contrato para ingressar no time Sub-11.

Considera o contrato uma oportunidade única e projeta se destacar nos treinos para conquistar o sonho de se tornar uma grande jogador de futebol.

“Quero fazer um agradecimento especial a Deus, meus pais e minha família por acreditarem em meu sonho, sem vocês nada disso seria possível”, conclui o craque mirim de Itaju