Motorista fica ferido em acidente na SP-304

Acidente ocorreu perto da área de transbordo, no antigo lixão de Bariri – Divulgação

No final da tarde de terça-feira (17) um Fiat Toro, com placa de Bariri, e um caminhão carregado com laranja envolveram-se em acidente na Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304).

Os veículos seguiam no sentido Bariri-Itaju. Perto da área de transbordo (antigo lixão), o automóvel atingiu a traseira do caminhão, capotando e saindo da pista de rolamento.

Populares que passavam pelo local retiraram o condutor do carro. Ele foi socorrido por equipe do Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri. O motorista tinha lesões no corpo e na cabeça e estava consciente. O condutor do caminhão não teve ferimentos.

Os bombeiros realizaram a limpeza da rodovia, já que laranja e peças dos dois veículos ficaram espalhadas no local.

Compareceram policiais militares rodoviários para registro da ocorrência.