Lençóis Paulista: Primeiro paciente com Covid-19 recebe alta

Morador de Lençóis que foi tratado com hidroxicloroquina associada a outras medicações apresentou melhora – Divulgação

O morador de Lençóis Paulista que testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19) e estava internado desde o último dia 23 no Hospital Nossa Senhora da Piedade foi tratado com hidroxicloroquina associada a outras medicações, apresentou melhora significativa e teve alta nesta terça-feira, 31. Segundo o hospital, ele ainda deve se manter em isolamento por mais alguns dias.

Conforme divulgado o resultado do exame que confirmou a doença, realizado por um laboratório particular credenciado pelo Ministério da Saúde, foi divulgado no domingo, 29. O paciente, de 49 anos, viajou recentemente para os Estados Unidos. De acordo com o diretor técnico do Nossa Senhora da Piedade, Antônio Celso Barros, ele começou a apresentar sintomas compatíveis com a Covid-19 há cerca de 20 dias.

O diretor técnico revela que, anteontem, o paciente teve alta. Ele optou por deixá-lo em isolamento domiciliar e isolamento da família, com o uso de máscara, até completar o 25.º dia a partir do início dos sintomas. O paciente se encontra totalmente assintomático e os médicos consideram que foi pela medicação que utilizaram.

Fonte: JCNET