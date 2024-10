Itaju: TRE mantém filiação de Lincon Marino no MDB

Decisão do TRE foi a mesma da Justiça Eleitoral de Bariri: Lincon estava filiado ao MDB e não ao Podemos

Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo manteve a filiação de Lincon Dian Marino no MDB. O mesmo entendimento teve a Justiça Eleitoral de Bariri e, por esse motivo, houve interposição de recurso à Corte paulista.

Lincon é candidato a vice-prefeito na chapa com Paulo José Lopes Júnior (PL) – Juninho Lopes.

No julgamento ocorrido na sexta-feira (4), por unanimidade, os juízes do tribunal extinguiram sem resolução do mérito ação de impugnação promovida pelo Podemos, que alegava que Lincon estaria filiado ao Podemos em 6 de abril deste ano, data limite para a filiação com o objetivo de concorrer no pleito deste ano.

Conforme os autos, a questão já foi debatida em processo de inclusão em Lista Especial, a qual reconheceu a filiação de Lincon ao MDB.