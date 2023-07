Itaju recebe R$ 500 mil em recursos para Saúde

O município de Itaju recebeu na segunda-feira (10) o valor R$ 500 mil, destinados para o custeio da saúde. Uma parte dos recursos foi destinada pelo deputado federal Marco Bertaioli (PSD), que enviou R$ 400 mil, que já estão depositados na conta do Fundo Municipal de Saúde.

Os outros R$ 100 mil foram deixados pelo ex-deputado federal, que agora é presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho. A notícia foi muito bem recebida pelo prefeito Jerri de Souza Neiva, que destaca o setor como uma de suas prioridades.

“Nossa gratidão em nome da nossa população pelo compromisso e preocupação com a saúde do nosso município. Com essas emendas vamos conseguir ampliar os serviços da Saúde e oferecer uma melhor qualidade de vida aos a quem residem em Itaju”, afirmou Jerri.

Os recursos para custeio em geral são utilizados para compra de medicamentos e insumos médicos, além de atender outras necessidades saúde municipal.