Itaju: Por maioria de votos, Câmara aprova aumento do salário do prefeito e vice

or cinco votos contra quatro, a Câmara de Itaju aprovou, em sessão extraordinária realizada na quinta-feira (12), projeto de lei que aumenta o subsídio pago ao prefeito Jerri de Souza Neiva e ao vice-prefeito Wellington Pegorin, a partir de janeiro de 2025.

A matéria foi assinada pela Mesa Diretora do Legislativo, composta pelos vereadores Marcos Roberto Gonçalves Covre (presidente), Valdecir Fernandes (vice-presidente), Silas Rinaldo Pires Corrêa (1º Secretário) e Alexandre Costa (2º secretário). Além deles, Marcio Manzuti Cordeiro também votou a favor da aprovação do projeto.

Posicionaram-se de forma contrária Clemente Collachite Filho, Ivan Luis Angelo, Misael Salvador Rovari e Paulo José Lopes Junior.

Na atualidade, o prefeito recebe R$ 15. 868,50 por mês. O subsídio do vice é de R$ 4.231,60 mensais. Com a aprovação do projeto, eles passarão a receber, respectivamente, R$ 18.700,00 (17,8% a mais) e R$ 7.063,10 (66,9% de aumento).

Na mensagem que acompanha o projeto, a Mesa Diretora aponta que a revisão salarial irá garantir a remuneração justa e compatível com as responsabilidades e a dedicação da médica do PSF, que atualmente se encontra com a sua remuneração limitada pelo teto constitucional.

Ainda segundo a mensagem, por causa do teto constitucional, a médica recebe R$ 15.868,00, deixando de receber todos os meses o benefício do quinquênio (R$ 793,00) e insalubridade (R$ 282,00), pois o subsídio do prefeito é de R$ 15.868,50.