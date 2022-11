Itaju finaliza licitação para compra de calçados e mochilas

A Prefeitura de Itaju concluiu licitação para a compra de calçados (tênis e sandálias) e mochilas, que serão entregues aos alunos que frequentam a rede municipal de ensino no próximo ano.

Ao todo, o município irá investir até R$ 98.021,77 na aquisição dos produtos, que pagos com recursos próprios do município.

“Essa era uma vontade da gente de poder proporcionar esse benefício para os alunos e as famílias. Esse ano conseguimos avançar mais na educação e acabamos agregando mais responsabilidade com nossas crianças”, diz o prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva (PSDB.

“Somos conhecedores de que muitas famílias têm dificuldade financeira de comprar a mochila e o uniforme para seus filhos frequentarem a escola, e com essa ação temos a certeza que vamos ajudar as famílias. Todos os nossos alunos vão ter as condições de frequentar as aulas uniformizados e com a mochila para carregar seus materiais”, complementa ele.

Ainda segundo Jerri, a prefeitura tem se esforçado ao máximo para atender às demandas dos alunos.

“Essa ação vem se somar a outras já implementadas, como a bolsa de estudos, onde garantimos o pagamento de 50% da mensalidade aos estudantes universitário”, ressalta o prefeito.