Itaju entrega uniformes aos alunos da rede municipal

Cumprindo o compromisso assumido com a população, a Prefeitura de Itaju realizou na segunda-feira (13) a entrega dos uniformes escolares para os alunos atendidos pela Rede Municipal de Ensino.

Valorizando as escolas e os estudantes, o prefeito Jerri de Souza Neiva e o vice-prefeito Wellington Pegorin entregaram o kit de uniformes, de verão e inverno (agasalho completo, camiseta, bermuda e shorts-saia). Foram entregues ainda estojo, tênis e mochila com carrinho para os pequenos e costal para os maiores.

Todos os alunos das escolas municipais de Itaju, Cemei (creche), Emei e Emef até o quinto ano receberam o kit completo. “É uma maneira de colocar todos os alunos em igualdade, uma grande parte das nossas crianças vão frequentar as escolas com o mesmo material, sem diferença. Outro objetivo nosso é incentivar que toda criança frequente a escola, não deixe de ir às aulas por falta de material, roupa ou tênis. É o melhor investimento que podemos fazer, investir nas nossas crianças, no futuro da nossa cidade”, afirma o Jerri.

De acordo com o prefeito, são etapas de um programa de governo que vão sendo realizadas depois de cumpridos os prazos e exigências da lei de licitação. “Vale lembrar que o investimento é na criança e também nos nossos jovens que em 2022 foram agraciados com o benefício do pagamento de 50% das mensalidades das universidades pelo município”, conta Jerri.

“Um olhar humanizado” para que todos os alunos, de todas as idades, sejam incentivados a dar continuidade nos estudos.

A secretária de Educação, Carmem Silva Antunes Pereira, lembra que o município também deve entregar na próxima semana todo o material de papelaria utilizado pelos alunos em sala de aula.