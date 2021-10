Itaju celebra Dia do Idoso com café da manhã para integrantes do CCI

Em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, a Prefeitura de Itaju preparou um delicioso café da manhã para os idosos que frequentam o Centro de Convivência (CCI). O Prefeito Jerri de Souza Neiva e a esposa Fátima Camargo, presidente do Fundo Social de Solidariedade, participaram da homenagem aos idosos. A equipe do Social do Município participou da organização.

As atividades do CCI em Itaju ainda estão suspensas e segundo Jerri devem voltar gradativamente, mas a retomada completa somente em 2022. Foram servidos frutas, bolos, pão de queijo, iogurte e mais outras delícias para os cerca 50 idosos presentes.

O padre Marceluz Fernandes Gutierrez, participou do evento e abençoou todos os presentes.

Fonte: Prefeitura de Itaju