Itaju abre curso profissionalizante

Atividade é de costura em máquina reta

Com o objetivo de qualificar mão obra para empresas instaladas em Itaju, o Fundo Social de Solidariedade promove no Polo da Moda “Alexandre Martineli” o curso de conhecimento em máquina de costura reta.

Ela é utilizada para realizar barras, franzidos, pregar zíperes, velcros, viés, pespontar, entre outros serviços.

Na indústria se utiliza a máquina reta a fim de auxiliar e agilizar o trabalho da costureira.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Itaju, Fátima Terezinha de Camargo Guimarães, informa que o curso ainda possui vagas disponíveis para interessados.