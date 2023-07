Grupo Fala Mansa se apresenta em Potunduva

Dias 29 e 30 de julho, o distrito de Potunduva, na região de Jaú, realiza o Festival Nordestino, em comemoração aos seus 88 anos de existência. Várias atrações estão programadas, em especial, o grupo de forró Fala Mansa.

Sábado (29), a festa tem início a partir das 20h, na Praça da Rodoviária. Devem subir ao palco a dupla Kaique & Mateus e a cantora Nanda Carvalho.

Domingo (30), no mesmo local, a partir das 16h, é a vez do grupo Sonhe Mais Personagens; da cantora Laura Souza e, no encerramento, o grupo Fala Mansa.

Todas as apresentações são gratuitas.

Fonte: Assessoria de Impresa