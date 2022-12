Dom Eduardo Mapaspina é nomeado bispo da Diocese de Itapeva

Dom Eduardo será o 7º bispo a conduzir os trabalhos da igreja nesta diocese – Divulgação

Quarta-feira (28), a Nunciatura Apostólica no Brasil comunicou a decisão do Papa Francisco em nomear dom Eduardo Malaspina, atual bispo auxiliar de São Carlos, para a Diocese de Itapeva, região sudoeste de São Paulo.

A diocese – que representa a Igreja Católica com 30 paróquias presentes em 21 municípios -estava vacante desde junho de 2022 quando dom Arnando Carvalheiro Neto foi nomeado para a diocese de Jundiaí (SP). Dom Eduardo é o 7º bispo a conduzir os trabalhos da igreja nesta diocese.

Em mensagem aos fiéis e habitantes da área que pertence a Diocese de Itapeva, Dom Eduardo Malaspina afirmou sua alegria em assumir este trabalho confiado pelo Papa Francisco e expressou seu respeito pela história e caminhada de 54 anos de sua nova Diocese.