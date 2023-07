Deputado Capitão Telhada visita Itaju e recebe pedidos de recursos

Cumprindo agenda de visitas a prefeituras dos municípios paulistas, o deputado estadual e capitão da Polícia Militar Rafael Henrique Cano Telhada, conhecido como “Capitão Telhada” (PP), esteve em Itaju na quarta-feira (5).

O parlamentar foi recebido na prefeitura pelo prefeito Jerri de Souza Neiva e o vice-prefeito Wellington Pegorin, além dos vereadores Márcio Manzutti e Silas Correa. Diversos convidados, entre diretores da administração e vereadores da região, também acompanharam a reunião. De Itaju, o deputado capitão Telhada levou pedidos de recursos para custeio na área de saúde e outras áreas.

O deputado Capitão Telhada salientou que tem procurado se aproximar das prefeituras e secretarias nas áreas de governo e segurança pública, saúde e educação para conhecer os municípios e suas demandas.

“A intenção é identificar de que maneira um parlamentar estadual, o meu mandato e equipe podem colaborar com o cidadão de bem. Para isso, é preciso conhecer a situação de cada município e buscar uma solução adequada”, destacou.

O prefeito Jerri agradeceu a visita do deputado. “É muito importante a visita do Capitão Telhada, parlamentar que pretende colaborar com as áreas da saúde, segurança, inclusive segurança nas escolas. A pedido dos educadores, solicitamos recursos e também apoio junto ao Governo do Estado para inclusão do município em programas nessas áreas”, disse.

“Tenho certeza que nos próximos meses vamos estreitar esse relacionamento de trazer medidas positivas para a cidade. Queremos ter essa oportunidade de representar a cidade, levar os anseios da cidade para o Governo do Estado, firmar convênios que melhore a vida da população e porque não pensar na conquista de recursos”, disse o deputado.