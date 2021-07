Deputado Camarinha libera R$ 50 mil para a saúde de Boraceia

O deputado foi recebido pelo prefeito Di Picapau, além do vereador Daniel Cantarella que foi o autor da solicitação do recurso – Divulgação

O líder do governo na Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Vinicius Camarinha (PSB) visitou na última terça-feira (20), a cidade de Boraceia e anunciou a liberação de R$ 50 mil para investimentos na área da saúde.

O deputado foi recebido pelo prefeito Valdir de Souza Melo, Di Picapau, além do vereador Daniel Cantarella que foi o autor da solicitação do recurso. “Também solicitamos outras demandas para a educação”, afirmou Cantarella.

O prefeito Di Picapau pediu o apoio do deputado no projeto de implantação do turismo no município. “Temos um compromisso importante nos próximos dias com o governador João Dória para apresentar um ambicioso projeto turístico para o município e gostaria de contar sua presença e apoio”, solicitou o prefeito que teve o compromisso do deputado de estar presente.

” Fico muito feliz em poder ajudar o município. Executivo e Legislativo locais vêm trabalhando pelo progresso e desenvolvimento desta cidade”, concluiu o deputado.

Fonte: Assessoria de Imprensa