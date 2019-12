Carro de Ibitinga é levado por engano para Bariri

Motorista confundiu o seu carro com um outro Monza verde

Foto: Ilustrativa

Um fato inusitado ocorreu na madrugada de domingo, 15, em Ibitinga.

Após o dono do Monza verde, ano 1987, placas de Ibitinga, ter registrado um boletim de ocorrência de furto, o proprietário procurou a polícia novamente e disse que uma jovem, da cidade de Bariri, ligou para ele e afirmou que numa coincidência, seu pai havia pego o carro errado, sendo que o mesmo possui um carro igual, na mesma cor e características.

Com isso, ao chegar em casa, a filha do motorista observou que o carro não era de seu pai e localizado, no interior do mesmo, o celular que pertence a esposa do proprietário do carro que sumiu e ligou para a família e afirmou o ocorrido, sendo um engano.

O proprietário se deslocou até à cidade vizinha e recuperou o veículo, onde tudo acabou bem.

Fonte: Portal Ternura FM