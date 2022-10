Boraceia recebe veículo para transporte de alunos

A Prefeitura de Boraceia, através da Coordenadoria de Educação, recebeu mais um veículo destinado ao transporte escolar, um Agrale Marruá 4×4 AM 200 (micro-ônbibus).

A conquista é fruto de termo de compromisso firmado entre a prefeitura e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A contemplação se deu por meio de uma das iniciativas do PAR (Plano de Ações Articuladas), do Ministério da Educação. através do SIMEC – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Obras.

O ônibus tem capacidade para transportar até 15 pessoas, sendo 13 estudantes (crianças e adolescentes), mais o motorista e um auxiliar, com acessibilidade que vem para garantir mais segurança e qualidade ao transporte dos estudantes da zona rural da educação básica de Boraceia.