Boraceia recebe ônibus escolar do governo do Estado

Sexta-feira (14), o governador Tarcísio de Freitas entregou 151 veículos escolares para 128 municípios do Estado de São Paulo. Ele estava acompanhado do secretário da Educação, Renato Feder.

Entre os municípios agraciados está Boracéia. Dois Córregos e Jaú também integram lista de cidades de região que receberam o veículo.

Os veículos entregues incluem dois tipos de ônibus escolares: o modelo ORE 1, com capacidade para 29 pessoas sentadas, e o modelo ORE2, com capacidade para 44 pessoas sentadas. Ambos são equipados com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para garantir a acessibilidade de estudantes com deficiência ou mobilidade reduzida.

Nesta entrega, foram disponibilizados 20 ônibus escolares modelo ORE1, com valor unitário de R$ 237,8 mil, e 131 ônibus modelo ORE2, no valor de R$ 279,2 mil cada.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Comunicação