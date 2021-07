Boraceia: Jovem motociclista morre após colisão na SP-261

Luciano Vicentini Casale, 28 anos, faleceu depois que a moto que conduzia colidiu atrás de outro veículo na Rodovia César Augusto Sgavioli (SP-261), no trecho urbano de Boracéia.

Luciano conduzia a motocicleta no sentido Boracéia – Pederneiras. Nesse momento ele teria se chocado com a traseira de um veículo, provavelmente um caminhão, que seguia no mesmo sentido.

Com a força do impacto o condutor ficou gravemente ferido. Ele chegou a ser socorrido ao Pronto Socorro de Pederneiras, mas veio a falecer horas depois. A motocicleta ficou totalmente destruída.

Ainda não se sabe ao certo em qual veículo Luciano colidiu. Se for um caminhão, é provável que o condutor não tenha notado.

A Polícia Militar de Boracéia, a Polícia Militar Rodoviária e à concessionária Eixo SP atenderam à ocorrência.

Com informações de: Diego Santos e Wagner Carvalho