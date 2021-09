Boraceia: Empresa suspende obra após morte de trabalhador

Funcionário da empresa PSI, fornecedora de uma transmissora de energia, morreu após receber descarga elétrica na manhã desta quarta-feira (1º).

Francisco Dionatan Laurindo Oliveira, 31 anos, trabalhava na subestação Bariri, pertencente à empresa ISA CTEEP e localizada ao lado da Usina Hidrelétrica Álvaro de Souza Lima. Por esse motivo, as obras no local foram suspensas.

O trabalhador foi socorrido e levado ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri, no entanto, chegou sem vida ao local.

Em nota ao Candeia, a ISA CTEEP informou que lamenta profundamente o acidente ocorrido na subestação Bariri.

Segundo a empresa, o profissional era colaborador da PSI, uma fornecedora da transmissora de energia, e trabalhava em um projeto de reforço e melhoria do local.

“A empresa PSI, juntamente com a ISA CTEEP, está oferecendo todo o apoio necessário à família da vítima, além de prestar suporte às autoridades e empreender esforços para apurar as causas do acidente. As obras no local estão suspensas”, finalizou a companhia.