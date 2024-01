Bariri: Caminhos do Tietê realiza Fórum no Museu Mario Fava

Na quinta-feira (25), foi realizado no salão do Museu Mário Fava o Fórum Região Turística Caminhos do Tietê, organizado pela Associação Caminhos do Tietê

Segundo os realizadores, o objetivo do evento foi promover a integração entre representantes do turismo de 12 cidades da região, além da participação do Senac, Sebrae e da concessionária Eixo SP.

Durante o fórum ocorreram dinâmicas para avaliar as ações implementadas em 2023, discutir metas para 2024 e debater sobre as estratégias de governança da Associação Caminhos do Tietê.

Fonte: Associação Caminhos do Tietê