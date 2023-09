Alunos da Erasto visitam horta dos Supermercados Aquilante

Os alunos dos primeiros anos da Emef Professor Erasto Castanho de Andrade, de Itaju, participaram de um passeio pra lá de interessante, visitando a horta com o plantio de hortaliças mantida pelos Supermercados Aquilante.

No local, a empresa cultiva as verduras que são vendidas fresquinhas nas lojas do grupo Aquilante.

“Foi muito importante para eles conhecerem esse caminho que é percorrido das hortaliças desde o plantio, cuidados até o supermercado”, diz a diretora de Educação de Itaju, Carmen Silvia Antunes Pereira.

As crianças ainda ganharam um delicioso café da manhã com produtos produzidos pela padaria do supermercado. Além disso, cada aluno levou um “pé de alface” para casa.

“Agradecemos demais a parceria com o Grupo Aquilante e de proporcionarem a possibilidade de expandir o conhecimento de nossas crianças”, conclui Carmen.

Da Redação