Verba de R$ 1,2 milhão para Bariri será revertida para a Santa Casa

Santa Casa de Bariri irá receber integralmente os recursos do governo estadual – Divulgação

Dinheiro será repassado pelo governo estadual para enfrentamento da Covid-19.

Por meio da Resolução nº 63, de 16 de abril, a Secretaria Estadual da Saúde irá transferir a Bariri R$ 1,197 milhão para auxílio ao enfrentamento da epidemia por Covid-19.

O prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) diz que o pedido de dinheiro foi feito pelo município ao secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi. Também endossaram o pleito as prefeituras de Boraceia e de Itaju e o deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP).

O motivo é que no início deste ano houve aumento considerável de despesas no hospital por causa do atendimento de pacientes com o novo coronavírus. Os oito leitos reservados para essa doença mostraram-se insuficientes devido à evolução da pandemia.

Segundo o prefeito, os recursos serão integralmente repassados à Santa Casa de Bariri, para manutenção de 30 leitos de enfermaria e sete leitos de unidade intensiva.

De acordo com a resolução, caberá ao Executivo municipal apresentar o relatório de gestão, contemplando as ações realizadas no enfrentamento do novo coronavírus.

O Candeia entrou em contato com o gestor geral da Santa Casa de Bariri, Mozart Marciano, sobre a utilização do dinheiro.

Ele diz que irá aguardar a determinação do governo estadual para a forma de uso dos recursos a fim de que haja o emprego correto da verba. Marciano aguardava as orientações do Estado quanto aos procedimentos a serem adotados.

Oito municípios

Nessa resolução, a Secretaria Estadual da Saúde está repassando um total de R$ 15 milhões, divididos entre oito municípios, além de Bariri, Bernardino de Campos, Cosmópolis, Cruzeiro, Ipuã, Mogi Guaçu, Ourinhos e Suzano.

Segundo a publicação, o dinheiro será repassado em parcela única e de forma direta do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde.