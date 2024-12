Política: Willer Confecções é vencedora de leilão para uso de barracão

O prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) homologou e adjudicou leilão em favor da empresa Willer Confecções Ltda para uso de imóvel predial localizado na Avenida José Saltarelli, no Núcleo Domingos Aquilante.

O prédio era utilizado pela empresa Ismael Sabino Viana & Cia Confecções Ltda. Willer é filho de Ismael.

O maior lance dado pela firma foi de R$ 18 mil por mês, quase o dobro da oferta mínima: R$ 9.200,00 para concessão de uso remunerado do barracão industrial, que tem 1.657,50m² de área construída e terreno com área total de 2.711,17m².

Puderam participar do leilão eletrônico e oferecer lances as pessoas físicas e jurídicas inscritas, respectivamente, no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).

A concessão de uso remunerado vigorará pelo prazo de 10 anos, contados a partir da data de assinatura do contrato, prorrogável por uma única vez por um período de cinco anos.

No término do prazo estabelecido, a concessionária devolverá o imóvel, ficando incorporadas ao mesmo eventuais benfeitorias realizadas, sem direito a indenização ou retenção