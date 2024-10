Política: Vereadores repercutem resultado das eleições

Como não poderia ser diferente, na sessão da Câmara Municipal de segunda-feira (7) o principal assunto foi o resultado das eleições de domingo (6).

Com exceção de Benedito Antonio Franchini (PRD), os outros oito vereadores entraram na disputa, tanto para o Executivo, quanto para o Legislativo.

Em geral, todos agradeceram a votação recebida no domingo e reforçaram a coragem que as pessoas devem em ter em participar da disputa.

Primeiro a fazer uso da palavra, o vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PP) destacou que seu grupo político conseguiu eleger quatro vereadores para a legislatura 2025-2028. Inclusive, Laudenir Leonel (PL), Roni Romão (PL), Daniel de Madureira (PP) e Aline Prearo (Republicanos) compareceram à sessão.

Edcarlos, que ficou em terceiro na disputa para prefeito, disse que se coloca à disposição para ajudar a cidade, mantendo contato com deputados para a vinda de recursos para Bariri.

Quanto aos vereadores eleitos de seu grupo, comentou que poderá haver assédio em relação à atuação deles no Legislativo, mas que o grupo tem comprometimento e fidelidade.

Em seguida, fez uso da palavra Francisco Leandro Gonzalez (Avante), que foi reeleito. Disse que moradores do Jardim dos Ipês e Jardim Maravilha reclamam da constante falta de água e, na sequência, falou de eleição.

Segundo ele, Airton Pegoraro concorreu contra quatro grupos políticos: Neto Leoni (PSD); Edcarlos; Fernando Foloni (MDB); e do ex-prefeito Abelardinho Simões (nos bastidores).

Reeleita, Myrella Soares da Silva (União Brasil) explicou que o desafio a partir de agora é a reconstrução do município e que deve ser dada viabilidade ao novo prefeito para colocar projetos em prática.

Coerência

Airton Pegoraro (Avante), eleito prefeito, também agradeceu aos votos recebidos e ao apoio de amigos e da família. De acordo com ele, o grupo poderia ter optado por quatro chapas de vereador em vez de cinco para, dessa forma, tentar eleger mais candidatos. O grupo de Airton elegeu três vereadores.

A respeito dos vereadores de outros grupos, disse que não precisam mudar de lado, mas que tenham coerência para discutir e votar projetos bons para a cidade e que trabalhem pelo município.

Paulo Egídio Grigolin (MDB), que disputou o cargo de vice-prefeito, explanou que o atual governo teve conquistas e que as pesquisas apontavam que estavam em último na disputa. Entende que o baixo desempenho nas urnas deve-se ao voto útil em outros grupos na reta final da campanha.

Quanto à fase de transição, afirmou que haverá abertura, tranquilidade e transparência pelo atual governo.

Ricardo Prearo (PSD), também reeleito, foi o último a falar do assunto na Palavra Livre. Disse que está à disposição para colaborar com o novo governo e que não é adepto “do quanto pior, melhor”.