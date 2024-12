Política: Veículos adaptados para cadeirantes são entregues à Saúde

Na manhã desta segunda-feira (02), foram entregues à Diretoria da Saúde dois veículos adaptados para locomoção de cadeirantes.

Os carros foram adquiridos com recursos advindos de emenda parlamentar do deputado federal Carlos Sampaio (PSDB).

O valor da emenda foi de R$ 255 mil. Cada veículo custou R$ 162 mil, totalizando R$ 324 mil. A diferença foi complementada com verba de emenda impositiva de autoria do vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PP).

Ficou a cargo da Prefeitura de Bariri a realização da documentação, emplacamento e adesivagem dos veículos, para que estes pudessem ficar disponíveis à população o quanto antes. Estes processos foram realizados pela Diretoria de Administração Pública da Prefeitura Municipal, por meio do motorista Lucas Antônio de Campos.

O prefeito Luís Fernando Foloni (MDB) e a diretora de Saúde, Irene Chagas do Nascimento Rangel, estavam presentes no momento da entrega dos veículos. (Com informação da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)