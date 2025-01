Política: Técnicos avaliam local para nova unidade de Saúde no São Marcos

Dia 10 de janeiro, técnicos do Ministério da Saúde estiveram em Bariri para vistoriar o local onde será construída nova unidade de Saúde, no Jardim São Marcos.

O prefeito Airton Luís Pegoraro (Avante) e a diretora de Saúde, Ana Paula de Arruda Falcão, acompanharam a visita, junto de outros profissionais da Prefeitura de Bariri como a diretora de Obras, Beatriz Tonin Rodrigues, e o chefe do setor de Cadastro e Lançadoria, Valter Luís Fávaro.

“Esta vistoria é importante pois marca o início de um projeto que vai ampliar o atendimento à população, levando mais qualidade e acessibilidade para os moradores da região do Jardim São Marcos”, exaltou otimista o prefeito Airton.

A obra é resultado de parceria entre a Prefeitura de Bariri e o Ministério da Saúde e atenderá moradores do São Marcos e adjacências que não têm unidade de Saúde mais perto de suas residências, tendo que se deslocar para outros postos mais distantes.

O prefeito Airton enfatizou o compromisso de buscar, nas esferas federal e estadual, verbas para Bariri. “Estamos comprometidos em buscar parcerias e recursos para garantir avanços significativos na saúde de Bariri”, concluiu Airton. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)