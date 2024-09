Política: Subsecretário de Logística e Transportes de SP visita Bariri e Bauru

O subsecretário de Logística e Transportes do Estado de São Paulo, Denis Gerage Amorim, visitou na terça-feira (24) os municípios de Pederneiras e Bariri, para acompanhar os investimentos do Governo de São Paulo que visam melhorias e a ampliação da Hidrovia Tietê-Paraná.

Uma das principais ações é o aumento da profundidade do Canal de Nova Avanhandava, obra executada pela Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil). O subsecretário esteve na região por causa da semana de comemoração do aniversário do Rio Tietê, celebrado no dia 22.

O roteiro teve início com visita ao Terminal Intermodal de Pederneiras, que integra o sistema de circulação e transporte de cargas da Hidrovia Tietê-Paraná (HTP).

Na sequência, o subsecretário seguiu para o escritório do Departamento Hidroviário (DH) do Núcleo Técnico Regional do Alto e Médio Tietê, localizado dentro do canteiro da Usina Hidrelétrica (UHE) de Bariri, onde está localizada a Barragem de Bariri e que tem em sua ombreira esquerda uma eclusa, também integrante da HTP.

Encerrando o dia, Denis visitou o Centro de Operação da AES Tietê, integrante da AES Brasil, e pode acompanhar o monitoramento da HTP e eclusas.

“Durante a visita, foi possível acompanhar parte importante da cadeia logística de exportação, que se beneficia da integração modal hidro-ferroviária, bem como entender as necessidades do setor e identificar as potencialidades de investimentos, para fomentar o transporte aquaviário e melhorar as condições operacionais para navegação no Rio Tietê”, comenta o subsecretário.