Política: Saemba não tem recursos para investimentos e irá aumentar tarifa

Coletiva de imprensa realizada na tarde de quinta-feira (16), na Câmara Municipal, apresentou a situação financeira do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) e os gargalos por que passa a rede básica de saúde (a íntegra da coletiva está no Facebook do Candeia).

Estiveram presentes o prefeito Airton Pegoraro, o vice-prefeito Paulo Andreolo (Kezo), a diretora municipal de Saúde, Ana Paula Falcão, o superintendente da autarquia, Ricardo Macorin, os vereadores Daniel de Madureira e Gilson de Souza Cavalho, entre outras pessoas.

O Saemba encerrou o ano de 2024 com déficit de 8,7%. Segundo Macorin, a autarquia não dispõe de recursos para investimentos.

As finanças também estão sendo comprometidas por parcelamento feito junto à CPFL Paulista. A fatura relativa a novembro não foi quitada e, além disso, restam ainda em torno de R$ 800 mil a serem pagos.

Outro problema é dívida ativa acumulada de R$ 2,5 milhões, fruto de contas de água não pagas.

O superintendente disse na coletiva de imprensa que há cavaletes dentro das residências e ameaças sofridas por funcionários. O Saemba busca formas de efetivar cortes de água de contas não pagas e receber pela dívida ativa.

A direção da autarquia realiza estudos para o aumento do valor da tarifa de água e esgoto, hoje com mínimo de R$ 27,11. O valor deve chegar a R$ 40,00 por mês e em curto tempo. Pegoraro destacou que, mesmo assim, a água em Bariri será uma das mais baratas da região e que a privatização do serviço é descartada no município.