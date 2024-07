Política: Projeto de Gonzalez tenta coibir ruídos de escapamentos de motos e carros

O vereador Francisco Leandro Gonzalez (Avante) apresentou projeto de lei que cria critérios de emissão de ruídos por veículos automotores em Bariri.

A ideia é coibir barulho excessivo de escapamentos de motocicletas e outros veículos, que vêm tirando o sossego e o bem estar da população. A proposta foi apresentada na sessão de Câmara realizada segunda-feira (1º).

Segundo o projeto, fica vedada a emissão de ruído decorrente de motor de explosão e escapamento de motocicletas e outros veículos fora da configuração original do fabricante.

Pela proposta, o motor, o sistema de admissão de ar, os encapsulamentos, as barreiras acústicas e outros componentes que influenciam a emissão de ruído, deverão ser mantidos conforme configuração original de fábrica.

Estão fora dessas exigências, veículos para aplicação militar, emergência, fiscalização, agrícola, competição, máquinas de terraplanagem e pavimentação, bem como os utilizados em transporte urbano e/ou rodoviário.

De acordo com o projeto, a fiscalização deve ser feita através da utilização de aparelho decibelímetro (mede os níveis de pressão sonora, e, consequentemente, da intensidade do som). Os ruídos de motos e veículos similares devem estar limitados aos níveis estabelecidos por cilindrada.

A multa prevista para quem não cumpre as normas previstas pelo projeto, é de 20 Ufesp, hoje em torno de R$ 707. Em caso de reincidência, a multa dobra.

Em locais mais sensíveis ao ruído (como hospitais) ou em zonas de silêncio, a limitação pode ser mais restritiva.

O projeto foi encaminhado às comissões permanentes para emissão de parecer e deve ser votada nas próximas sessões.