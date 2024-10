Política: Projeto autoriza adesão de Bariri à Associação Caminhos do Tietê

O prefeito Luís Fernando Foloni (MDB) enviou projeto de lei ao Legislativo que autoriza Bariri a aderir à Associação Caminhos do Tietê (ATC), que objetiva o desenvolvimento da atividade turística regional, em especial, das cidades que compõem a entidade.

A Associação surgiu do grupo Região Turística Caminhos do Tietê (RT Caminhos do Tietê), que foi criado para atrair turistas, promover eventos e trazer desenvolvimento turístico às cidades: Arealva, Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Borborema, Dois Córregos, lacanga, Ibitinga, Igaraçu do Tietê; Itapuí, Jaú, e Mineiros do Tietê.

Como membro mantenedor da ACT, Bariri deve efetuar pagamento no valor atual de R$ 1.129,60 mensais, a partir da adesão. De acordo com o Regimento Interno, a associação tem como objetivo vistoriar os lugares turísticos na qual a cidade está inserida.

A sede da ACT está localizada na Avenida Totó Pacheco, 1647, 2ª Zona Industrial de Jaú. Através da união dos municípios associados, mais a participação do poder público, iniciativa privada e população, o grupo acredita que é possível formar uma grande rede de organização e divulgação de produtos, serviços e atrativos turísticos de cada localidade.

O prefeito solicitou à Câmara que a tramitação do projeto seja em caráter de urgência. A mesa diretora encaminhou às comissões permanentes para emissão de parecer e a matéria deve ser votada nas próximas sessões de Câmara.

SAIBA COMO BARIRI É RETRATADO NA RT CAMINHOS DO TIETÊ

BARIRI – com 31.595 habitantes e distante 321 km da Capital – é uma cidade acolhedora do Estado de São Paulo que está localizada em pleno Planalto Central Paulista. A cidade tem duas potencialidades muito fortes do segmento do turismo: o Turismo Natural (Ecoturismo, Cicloturismo, Turismo Naútico e Agronegócio) e o Turismo Cultural.

O turismo natural se destaca pela existência de matas naturais, onde se pratica o esporte de aventura como o cicloturismo e o turismo náutico com as atividades de lazer no Rio Tietê e Rio Jacaré Pepira. Além de trilhas pelas matas onde surgiram várias lendas e causos que enriquecem o imaginário da cultura nativa e ilustram a literatura popular. Vale uma visita à Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores que fortalece o Turismo Religioso local.

Bom conhecer a história extraordinária dos três expedicionários que partiram do Rio de Janeiro com destino a Nova York que rompeu fronteiras e inspirou escritores a narrar a viagem ocorrida entre 1928 e 1938. Os aventureiros brasileiros, dois paulistas (um de Bariri e o outro de Descalvado) e um catarinense (de Florianópolis), mapearam a Estrada Pan-americana, passaram pelas três Américas e, ao final da jornada, foram recebidos na Casa Branca pelo Presidente Franklin Delano Roosevelt e pelo empresário Henry Ford. No Brasil, foram recebidos pelo Presidente Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, entre outras personalidades influentes da época. Mais de 80 anos após Mário Fava, Leônidas Borges de Oliveira e Francisco Lopes da Cruz percorrerem 27.631km, um grupo de amigos se reuniu para realizar um novo sonho, fundar o museu que leva o nome do intrépido mecânico baririense que integrou a Carretera Pan-Americana. Em prédio histórico, fincado na rua Tiradentes, no Centro de Bariri, que já foi sede da Sociedade Italiana de Beneficência, os visitantes podem conhecer o Museu Mário Fava.(Fonte: Secretaria de Turismo e Viagens)