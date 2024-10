Política: Projeto atualiza convênio com TJ-SP para instalações forenses

Desde 2013, o município de Bariri mantém convênio com o governo do Estado de São Paulo, através do tribunal de Justiça (TJ-SP) para implantação de instalações forenses, em especial a 2ª Vara Judicial.

Para abrigar esse serviço, a Prefeitura de Bariri custeia a locação de imóvel localizado à Rua Floriano Peixoto, com adequações necessárias e em conformidade com o projeto executivo fornecido pelo TJ-SP.

Ocorre que o imóvel, ao longo desses anos, passou a abrigar outras unidades como Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC); Juizado Especial Criminal (JEC/JECrim) e Setor Técnico Psicossocial.

Na última sessão de Câmara, realizada segunda-feira (21), o prefeito Luís Fernando Foloni (MDB) enviou projeto de lei que propõe e atualiza novo convênio com o TJ-SP para implantação das instalações forenses, incluindo a 2ª Vara e as demais unidades.

A proposta foi encaminhada às comissões permanentes para emissão de parecer e deve ser votada nas próximas sessões.

CONFIRA RESUMO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO

PROJETOS VOTADOS

48/2024 – Abre no orçamento vigente crédito adicional de R$ 400 mil, destinados a atender demandas natalinas. Aprovado por unanimidade, em caráter de urgência.

06/2024 – Projeto de decreto – Concede Prêmio Zumbi dos Palmaras ao sargento PM Carlos Roberto Vital Vianna. Aprovado por unanimidade, em caráter de urgência.

10/2024 – Dispõe sobre repasse de honorários de sucumbência à Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal de Bariri. Aprovado por unanimidade.

PROJETO APRESENTADO

47/2024 – Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o governo do Estado de São Paulo, através do Tribunal de Justiça, para implantação de instalações forenses.

REQUERIMENTO

57/2024 – Myrella Soares da Silva requer informações sobre a possibilidade de redução de carga horária do Paço Municipal e demais unidades administrativas; e qual economia esperada com os cortes de funções gratificadas. Aprovado por unanimidade.