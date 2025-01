Política: Prefeitura faz manutenção em trechos precários de estradas rurais

A Diretoria de Infraestrutura da Prefeitura de Bariri está fazendo os reparos em trechos mais precários de estradas rurais.

O diretor da pasta, José Iraldo Androciolli Júnior, o Vavá Lins, informou que os trabalhos estão sendo feitos com o que a Prefeitura tem disponível de equipamentos no momento.

“O serviço de manutenção nas estradas está sendo feito com aquilo que temos, estamos com as máquinas motoniveladoras quebradas e com motores fundidos, então, estamos trabalhando com as pás carregadeiras e caminhões jogando piçarras (terra misturada com areia e pedra) nos pontos mais críticos das estradas, até que as máquinas estejam prontas”, informou Vavá.

Segundo ele, mesmo o com trabalho sendo feito de forma restrita por causa da falta de equipamentos, os produtores rurais que utilizam as estradas têm manifestado agradecimento pela iniciativa. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)