POLÍTICA: Prefeitura divulga pontos facultativos em 2024

A Prefeitura de Bariri divulgou nessa semana os pontos facultativos nas repartições públicas municipais para o ano que vem.

O calendário estabelece também que no dia 26 de dezembro deste ano (terça-feira) – um dia depois do Natal – não haverá expediente nos órgãos públicos.

Especificamente para a Rede Municipal de Ensino, o dia 14 de outubro de 2024 será ponto facultativo em comemoração ao Dia do Professor. A data cairá numa segunda-feira.

Cada diretoria deliberará sobre as atividades a serem desenvolvidas nas datas em que foi decretado o ponto facultativo, sem prejuízo do atendimento às necessidades da população, principalmente no tocante a serviços imprescindíveis ou emergenciais.