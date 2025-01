Política: Prefeitura de Bariri retoma programa “Cidade sem Papel”

A partir desta segunda-feira (20), a Prefeitura de Bariri retoma o programa “Cidade Sem Papel”, em inglês Flowdocs. A iniciativa incorpora o processo digital no âmbito da administração municipal e no seu relacionamento com outras esferas da municipalidade.

Instituído em 2022, o programa foi iniciado, mas não prosperou. Nos últimos dias, os servidores de todos os setores receberam treinamento para retomar a utilização do programa.

O Flowdocs é destinado à produção, gestão, tramitação, armazenamento, preservação, segurança e acesso a documentos e informações que serão arquivadas em ambiente digital.

A diretora de Administração Pública, Ivani Maria de Carvalho, informou que a digitalização dos processos administrativos será para a produção de documentos e processos eletrônicos com segurança, transparência, economicidade, sustentabilidade ambiental e, sempre que possível, de forma padronizada. “A gestão de documentos da municipalidade vai ser realizada exclusivamente por meio do memorando eletrônico, ofício eletrônico e protocolo eletrônico, resultando em economia de papel, otimização de espaço físico e agilidade no atendimento”, enfatizou Ivani.

Ivani assegura que a retomada dos processos digitais pelo programa é uma medida que vai além da preocupação com o meio ambiente e com a escassez de espaço físico para guarda e arquivos, devido ao grande volume de documentos impressos diariamente. “Com o Flowdocs tornamos as ações mais eficientes, dinâmicas e organizadas. Ressaltamos ainda que, os documentos que ora passam a ser de forma digital, serão arquivados com total segurança, que será gerido pelo Setor da Tecnologia da Informação da Prefeitura de Bariri”, pontuou Ivani.

Entre os benefícios do Programa Cidade Sem Papel – Flowdocs estão:

• possibilitar maior eficácia e celeridade aos processos administrativos;

• assegurar a proteção da autoria, da autenticidade, da integridade, da disponibilidade e da legibilidade de documentos digitais;

• assegurar à gestão, a preservação e a segurança de documentos e processos eletrônicos.

Os munícipes também terão acesso à transformação digital, pois serão franqueados a alguns serviços através do portal on-line. A ideia é deixar o uso dos processos do “Prefeitura Sem Papel” mais fáceis para os munícipes.

(Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)