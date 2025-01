Política: Prefeitura aponta irregularidades em serviços prestados por empresa de limpeza

O prefeito de Bariri, Airton Luís Pegoraro, acompanhado do vice-prefeito, Paulo César Andreoli, Kezo, e do diretor de Infraestrutura, José Iraldo Androciolli Júnior ,Vavá Lins, realizou uma visita de vistoria na empresa de limpeza Prestação de Serviços Guararapes Ltda, responsável pela limpeza pública do município.

De acordo com a informação do diretor Vavá Lins, foram detectadas diversas irregularidades na prestação de serviços de limpeza urbana feita pela ESN, vencedora do processo de licitação da Prefeitura de Bariri no começo de 2024 e que começou a desempenhar a função em maio do ano passado.

Pelo que está determinado no escopo da licitação, a ESN deveria, com 45 funcionários, realizar a limpeza e a conservação de áreas ajardinadas, logradouros, prédios públicos municipais, beiras de rios e córregos, vias, calçadas, praças, entre outros, pelo valor anual de R$ 2.772.000,00 ou R$ 231 mil por mês.

“No entanto, durante a análise da licitação para contratação dos serviços de limpeza, foram identificadas várias irregularidades graves”, segundo Vavá Lins.

Entre as irregularidades detectadas, estão:

• Falta de veículos em número ideal e adequados às funções, já que os apresentados não atendem às especificações técnicas exigidas;

• falta de mão de obra, pois a quantidade de trabalhadores contratados para atender às necessidades da cidade é insuficiente;

• Falta de equipamentos e ferramentas necessários para execução dos serviços; e falta de compromisso com o licitado.

O prefeito Airton Pegoraro informou que serão adotadas medidas corretivas para resolver as irregularidades apontadas como:

• revisão dos contratos, para garantir a conformidade com o estabelecido;

• Auditorias regulares para monitorar serviços;

• Notificação aos responsáveis para corrigir falhas;

• e Abertura de Processo Administrativo para apurar responsabilidades. (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)