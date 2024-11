Política: Prefeito revoga decreto e determina expediente normal do Paço Municipal

Decreto assinado pelo prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) nesta terça-feira (5) determinou a revogação de documento que havia reduzido o horário de expediente do Paço Municipal 16 de Junho e outros órgãos da administração pública de 29 de outubro a 31 de dezembro deste ano.

Os horários normais de funcionamento das repartições públicas voltarão a vigorar a partir de sexta-feira (8).

Conforme o prefeito, mesmo sendo emitida manifestação da Procuradoria Jurídica do Município dando parecer de legalidade ao Decreto nº 6.151, de 2024, sobre alterações de horário de trabalho, a recomendação do Ministério Público (MP) deveria ser considerada e também o relacionamento positivo e cortez entre os poderes Executivo e Judiciário da Comarca.

O decreto anterior havia estabelecido o horário de funcionamento de órgãos administrativos municipais das 8h às 14h, de segunda-feira à sexta-feira.

O objetivo foi implementar políticas de contenção de despesas e equilíbrio nas contas públicas com foco na responsabilidade fiscal, já que a diminuição de três horas no expediente poderia economizar energia e outros recursos públicos.

Posteriormente, a Promotoria de Justiça encaminhou recomendação ao prefeito para que fosse revogado o decreto. O prazo dado pelo MP foi de 10 dias e, em caso de não cumprimento, o prefeito poderia ser acionado na Justiça por meio de ação civil pública.