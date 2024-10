Política: Prefeito recua e renomeia cinco servidores para funções gratificadas

Portaria publicada no Diário Oficial do Município desta quarta-feira (16) e assinada pelo prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) nomeia cinco servidores concursados para funções gratificadas.

Eles e outros quatro funcionários haviam sido exonerados dessa função no dia 7 de outubro, um dia após as eleições municipais.

Com o recuo do prefeito, foram nomeados novamente Adilson da Silva (Coordenador do Almoxarifado da Diretoria de Educação), Adriana Henrique Menegassi (Coordenadora de Proteção Social e Direitos Humanos), Edmara Rainere (Chefe de Setor de Esportes e Lazer), Luciana Bussi Candido (Coordenadora da Casa da Mulher) e Raica Spedo (Chefe do Setor de Cultura e Eventos).

No dia 7 de outubro, além deles, foram exonerados das funções gratificadas João Ricardo Marchi Cardoso (Chefe de Setor de Fiscalização Tributária), Pamela Rafaela Semeguini Leme da Silva (Coordenadora de Desenvolvimento Econômico), Paulo Roberto de Riz (Chefe do Setor de Frotas da Infraestrutura) e Valdinei Frizon (Chefe do Setor de Administração e Controle de Pessoal de Infraestrutura).

Na ocasião, os funcionários retornaram às funções de origem, deixando de receber valores a mais pela perda da gratificação.

As funções gratificadas são destinadas exclusivamente a servidores de carreira, com mais de três anos de experiência, que passam a receber uma bonificação enquanto estiverem atuando como chefes ou coordenadores de seus setores. O acréscimo salarial mensal tem o valor de R$ 2.024,63 (chefia) e R$ 1.266,38 (coordenação).