Política: Prefeito exonera nove servidores de funções gratificadas

Portaria assinada pelo prefeito Luis Fernando Foloni (MDB) e publicada na segunda-feira (7) trata da exoneração de nove servidores concursados que desempenhavam funções gratificadas.

São eles: Edmara Rainere (Chefe de Setor de Esportes e Lazer); João Ricardo Marchi Cardoso (Chefe de Setor de Fiscalização Tributária); Paulo Roberto de Riz (Chefe do Setor de Frotas da Infraestrutura); Raica Spedo (Chefe do Setor de Cultura e Eventos); Valdinei Frizon (Chefe do Setor de Administração e Controle de Pessoal de Infraestrutura); Adilson da Silva (Coordenador do Almoxarifado da Diretoria de Educação); Adriana Henrique Menegassi (Coordenadora de Proteção Social e Direitos Humanos); Luciana Bussi Candido (Coordenadora da Casa da Mulher); e Pamela Rafaela Semeguini Leme da Silva (Coordenadora de Desenvolvimento Econômico).

Com isso, os funcionários retornam às funções de origem, deixando de receber valores a mais pela perda da gratificação.

O Candeia conversou com alguns servidores exonerados. Relatam que foram pegos de surpresa e acreditam que houve retaliação política por parte do prefeito devido ao resultado das eleições de domingo. Fernando obteve 559 votos e ficou em quarto lugar na disputa para o cargo de prefeito.

Na sessão da Câmara de segunda-feira (7), o vereador reeleito Francisco Leandro Gonzalez (Avante) tratou do assunto. Concorda com os servidores exonerados de que a portaria publicada pelo prefeito diz respeito à retaliação política.

Projeto

O projeto de lei que cria as funções gratificadas foi encaminhado pelo então prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB). A votação da matéria pelo Legislativo ocorreu em setembro de 2023.

A proposta criou 20 funções gratificadas de “chefia”, 16 de funções gratificadas de “coordenação” e três funções gratificadas de “assessor especial”, totalizando 39.

As funções são destinadas exclusivamente a servidores de carreira, com mais de três anos de experiência, que passam a receber uma bonificação enquanto estiverem atuando como chefes ou coordenadores de seus setores. O acréscimo salarial mensal tem o valor de R$ 2.024,63 (chefia) e R$ 1.266,38 (coordenação).