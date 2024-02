Política: PP deverá ter candidato a prefeito em Bariri

O PP deverá lançar candidato a prefeito de Bariri nas eleições de outubro deste ano. A afirmação é do novo presidente da sigla, Daniel de Oliveira Rodrigues (Daniel de Madureira).

Nos bastidores da política cogita-se a filiação do vereador Edcarlos Pereira dos Santos ao PP. Hoje ele está vinculado ao PSDB, mas pode trocar de legenda durante a janela partidária, de 7 de março a 5 de abril.

“Assumo o PP com o objetivo de cumprir as metas estabelecidas pelo partido e umas destas metas aqui em Bariri é sim ter uma chapa forte de candidatos a vereadores e um candidato a prefeito”, diz.

Daniel conta que um dos intuitos de ter assumido o comando da sigla é que o PP é base do governador Tarcísio de Freitas, o quarto maior partido do Brasil, está na presidência na Câmara dos Deputados e quer ampliar o número de vereadores e prefeitos em todo Brasil, principalmente no Estado de São Paulo.

“Eu assumo o PP com objetivo de cumprir as metas estabelecidas pelo nosso presidente estadual, deputado federal Maurício Neves”, afirma.

Membros

Em relação ao pleito municipal de 2020, o PP mantém em seu diretório Daniel (agora presidente), o vereador Evandro Antonio Folieni e o candidato a vereador Eduardo de Pauli Galízia, ambos membros.

Gislaine Aline Maranho Rodrigues Capobianco, que era do DEM, filiou-se ao PP, também como membro.

Ela foi candidata a vereador em 2020, já atuou como diretora municipal de Administração e atualmente presidente a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Bariri.