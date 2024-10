Política: Pastor recebe título de cidadão baririense

Durante a sessão de Câmara realizada segunda-feira (7), os vereadores aprovaram projeto de lei do vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PP), que concede título de cidadão baririense ao pastor Jorge Bruno da Silva, da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira, de 72 anos.

Jorge Bruno nasceu em Arapiraca, Alagoas. Aos 14 anos veio para São Paulo, viveu em um albergue até conseguir primeiro emprego de ajudante de sapateiro. As 21 anos casou-se com Áurea Dias da Silva, com quem teve o filho Sóstenes. Nessa época, pela primeira vez, exerce a condição de pastor de uma igreja.

Em 1984, foi para o Estado do Paraná, para atuar na área de auto peças e oficina mecânica, mas a vocação falou mais alto e se tornou responsável pela Congregação Maria Helena. Nesta época sofre a perda de sua primeira esposa, que faleceu de câncer.

Após sofrer acidente automobilístico, conhece a enfermeira que mais tarde se tornou a segunda esposa, Benilde Trentini, com quem está casado há 34 anos.

Em 1986 assume definitivamente a condição de pastor e tem atuação nas cidades de Francisco Beltrão e Paranavaí, ambas no Paraná, e, finalmente, é transferido para Bariri.

Na igreja local, liderou reforma dos templos, fortalecimento da escola bíblica, capacitação e treinamento de pessoal e auxílio às famílias. É o atual presidente do Conselho Municipal de Pastores e Ministros de Bariri (Compemb).